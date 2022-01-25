Страсти по мурманскому кладбищу, или Конкурс с душком

Мурманским журналистам стало известно о том, что на городском кладбище в Мурмашах начали захоронение на последнем секторе. И осталось около 400 мест для усопших. Как бы это не звучало, но эта цифра – норма на месяц, сообщает сайт «СеверПост».

Где будут хоронить дальше – неизвестно. Другие сектора не готовятся так быстро, как стряпаются конкурсы для своих. О чём идёт речь, и почему есть опасения, что мурманчане принесут гробы с умершими родными к зданию администрации столицы Заполярья, разбирались в ситуации журналисты «Арктик-ТВ».

«Я вот даже не удивлена, что в таком чёрном деле замешана администрация Мурманска», – пишут мурмачане в комментариях к посту с новостью о дефиците мест на кладбище. Другие дополняют: «Подготовить площадку перед администрацией ... и там хоронить».

И такие случаи, когда гроб приносили к административному зданию, были, например, в прошлом году в Балашихе… Как говорится, довели людей.

Чем обернётся ситуация в Мурманске, пока неизвестно. Но, чтобы делать выводы надо разобраться в предыстории.

В 2019 году Управление капитального строительства Мурманска объявило конкурс на выполнение работ по расширению городского кладбища. Подряд на 226 миллионов рублей взяла фирма «Стройкомсервис». Контора городским чиновникам хорошо известная. Её руководитель Артём Муратов управлял ещё и «Агентством недвижимости 51», которое поставляло комитету имущественных отношений Мурманска квартиры для сирот. «Стройкомсервис» работы начал, но «успешно» завалил. При этом деньги освоили почти полностью. Из выделенных средств остались только 13 миллионов рублей. Сейчас компания «Стройкомсервис» банкротится. То есть, потраченные средства, скорее всего, вернуть не выйдет.

Чтобы устранить недоделки, оставленные предыдущим подрядчиком, городская администрация объявила два новых конкурса. Общая стоимость работ оценивается в 94,5 миллиона рублей. На один из контрактов, стоимостью в 80 миллионов рублей заявились сразу ООО «Север строй» и ООО «Мурманская строительная компания».

Евгений Меденко, юрисконсульт ООО «Север строй»: «Размещалась закупка на выполнение работ на участке городского кладбища. Соответственно, в рамках требования законодательства и в рамках аукционной документации нами были представлены документы. Документы, позволяющие нам и дающие нам право на участие в данном аукционе. По итогам рассмотрения вторых частей заявок аукциона наша компания была исключена из числа участников».

Исключили «Север строй», несмотря даже на то, что предложила компания меньшую цену. То есть, могла сэкономить бюджетные средства и шансы победить имела гораздо большие. Однако городские чиновники решили, что у неё не хватает нужного опыта. Конкурсная комиссия самовольно вычла из документов сумму НДС по прошлому контракту, фактически подрядчика сняли с торгов из-за арифметической ошибки. И это - явное нарушение. О чём и заявили представители проигравшей компании. Их подозрения подтвердили и в антимонопольной службе.

Анна Неплюева, главный специалист-эксперт отдела контроля торгов УФАС России по Мурманской области: «Мурманским УФАС проведена проверка в рамках представленных полномочий, выявлены нарушения части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе. За данное нарушение предусмотрена санкция по части второй статьи 7.30 КоАП РФ в виде штрафа на каждого члена комиссии уполномоченного учреждения в размере 1% начальной максимальной цены. Но не менее 5000 рублей и не более 30000 рублей.».

Случайно просчитались чиновники или сознательно схитрили? На второй вариант указывает удивительная спешка по заключению контракта с фирмой-победителем. О результатах торгов сообщили ровно за день до нового года. То есть, на претензионную работу времени почти не оставили. А уже 11 января, сразу после выхода с новогодних праздников, городская администрация успела подписать контракт с ООО «Мурманская строительная компания» и даже выплатила аванс. При этом «городские» отлично знали, что «Север строй» с результатами конкурса не согласна и подала жалобу в ФАС.

Согласитесь, выглядит, как минимум непорядочно.

Евгений Меденко, юрисконсульт ООО «Север строй»: «В принципе, оно, конечно, в рамках закона. С другой стороны, если исходить из категории добросовестного поведения, то при наличии информации о поданной жалобе, понимая, что жалоба где-то, скорее всего, будет обоснована, потому что все прекрасно понимают, что исключение общества «Север строй» из числа победителей аукциона было достаточно такое шаткое».

Единственный способ восстановить справедливость для ООО «Север строй» - обращение в суд. Однако эксперты уверены, этот шаг юридически правильный, но вот фактически может оказаться бесполезным. Пока будет длиться судебное разбирательство, которое городские власти могут попытаться затянуть, деньги по контракту будут уже освоены.

Евгений Меденко, юрисконсульт ООО «Север строй»: «Вполне возможно, что, если мы сейчас войдём в производство, то выйдем из него где-то к июню - июлю. Когда уже, по большому счёту, весь объём будет выполнен. И да, в рамках закона выполненные работы обязаны будут оплатить подрядчику именно тому, который сейчас де юре является стороной обязательства».

А могут работы и не выполнить, но успешно принять, как было, например, с компанией «Стройкомсервис». Не с этими ли целями городская администрация фактически пошла на нарушение конкурсного законодательства, отдав деньги в руки ООО «Мурманская строительная компания»?

Пока мы готовили этот сюжет, компания «Север строй» обвинила муниципальную власть Мурманска в преступном сговоре. Представители фирмы обратились с жалобой в прокуратуру. И где гарантии, что они ошибаются в своих оценках, а мурманские чиновники не проворачивают схему с очередным распилом бюджетных миллионов на расширении кладбища?