Стратегические ракетоносцы дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева моря
Как сообщает Министерство обороны России, продолжительность полёта составила более четырёх часов.
Ракетоносцы в воздушном пространстве сопровождали экипажи самолётов Су-33 Военно-морского флота.
Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства., отметили в ведомстве.
Последние комментарии
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
