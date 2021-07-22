День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.21 19:30
Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полёт над Баренцевым и Норвежским морями
Полёт длился 7 часов. На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители из Норвегии. С нашей стороны сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 Северного флота.
Стоит отметить, что экипажи Дальней авиации России регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-
Последние комментарии
Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Великие изобретатели». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечено снижение цен на картофель, репчатый лук и свежую белокочанную капусту-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 80 копеек, а евро снизилось почти на 68 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Оплата по больничному не может быть ниже минимального размера оплаты труда