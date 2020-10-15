Стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт

Vjhtvfy Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция. Комментарий к новости: Руководитель флотской столицы приняли «парад» спецтехники перед зимними «войнами»

Д.О. Вернер Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982 Комментарий к новости: 11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет