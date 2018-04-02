Стратегии социально-экономического развития региона потребовалась корректура

Первое в этом году заседание Программно-целевого совета прошло в областном правительстве. Основная тема - изменения, которые необходимо внести в Стратегию социально-экономического развития Мурманской области на ближайшие годы. В обсуждении приняли участие представители региональной власти и администраций городов Заполярья.

Стратегия социально-экономического развитием региона, принятая ещё в 2013 году, нуждается в изменениях. Был ли плох старый документ, сказать сложно, а перемены, прежде всего, связаны с обновлённым федеральным законодательством и задачами, поставленными президентом.

- В соответствии с нормами федерального закона о стратегическом планировании необходимо подготовить наш документ до 1 января 2019 года. Учитывая сжатые сроки, предлагаю выработать совместные решения по организации этой работы, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Глава региона подчеркнула, что важно обеспечить жителей области доступной и качественной медицинской помощью. На особом контроле - борьба с онкологическими заболеваниями.

Участники совещания подробно обсудили и программу «Научный потенциал освоения и использования Арктики». Важную роль в этом играет Мурманский государственный арктический университет. Программу решили объединить с профильным федеральным проектом.

- Программа нацелена на создание якорных продуктов и технологий для арктических регионов, - отмечает Георгий Гогоберидзе, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «МАГУ». – В развитии отрасли использования арктического потенциала ведущим регионом является Мурманская область, поэтому нам необходимо создавать региональные компоненты этой научно- технологической программы.

По словам специалистов, в первую очередь нужно изучить спрос и собрать заявки от предприятий на необходимые региону инновационные разработки, а затем обеспечить их создание силами научных и образовательных организаций.