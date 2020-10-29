Стратегию развития Арктического региона разрабатывали участники научно-технологического форсайта, организованного МАГУ

Образ желаемого будущего начали создавать эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманской области.

Заглянуть в будущее сложно, но вполне реально, так посчитали участники научно-технологического форсайта. Эксперты в сфере робототехники и IT из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманской области попытались предвидеть, какой будет Арктика в 2035 году и что нужно делать для наиболее эффективного развития региона?

Станислав Корякин, модератор Форсайта: «Тут вопрос организации и взаимодействия между различными системами спутников – зарубежных, российских и так далее, сбора данных с наземных источников. Организация и координация этой деятельности – это то, чем мог бы заняться МАГУ».

Мурманский арктический государственный университет предложил свою кандидатуру в качестве поставщика высоквалифицированных кадров, необходимых для будущего развития региона. Вуз уже начал подготовку студентов по инженерно-технологическим специальностям, это дало свои результаты.

Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ: «Big data – это та система, которая будет обеспечивать работу всех систем в Арктической зоне Российской Федерации, в Арктике и не только в Арктике. Они выделили такие предложения и сказали, что молодой человек у нас есть, студент 2-го курса, который будет разрабатывать программное обеспечение для лаборатории по big data».

Пока будущие специалисты только готовятся совершить технологический прорыв, эксперты в области робототехники уже готовы продемонстрировать миру свои новые разработки. Например, профессиональный подводный дрон, который, в отличие от человека, может работать в самых сложных климатических условиях.

Дмитрий Кирсанов, эксперт в области робототехники (г. Москва): «Основное применение дрона – это смотровое и поисковое, то есть он оснащен камерой, которая фиксирует всё в качестве 4К на глубине до 100 метров . Дальше есть дополнительное оборудование, в данном дроне установлена роботизированная рука, применяется для поисково-спасательной работы, для поднятия каких-то предметов со дна».

Тренды в сфере автоматизации и IT задают приоритетные направления для подготовки арктическим университетом молодых специалистов. Трансформация образовательного процесса будет направлена в первую очередь на экономическое развитие региона.