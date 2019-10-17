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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.19 19:30

Стражи порядка на дорогах готовятся к зиме

В Управлении ГИБДД Мурманской области провели традиционное совещание, посвященное вопросам подготовки к зиме. В нём приняли участие представители МЧС, руководители органов самоуправления, организации, обслуживающие дороги.

Пока северяне со дня на день ожидают первого снега, сотрудники ГИБДД готовятся к проблемам, которые придётся решать после выпадения осадков. А они традиционно всё те же: некачественная уборка дорог и их содержание,  вывоз снега. В итоге, контролировать подрядчиков в муниципалитетах приходится максимально внимательно.

Как отмечает Александр Каневский, и.о. начальника УГИБДД по Мурманской области, наши водители ответственны. Уже практически все успели «переобуть» свои автомобили на зимние шины. Статистика показывает хорошие результаты: за последние 9 месяцев количество ДТП снизилось и держится ниже уровня прошлого года.

«Мы принимаем все меры, которые направлены на снижение аварийности, - отметил Александр Каневский, и.о. начальника УГИБДД по Мурманской области. - Пока удается удержать минимальные показатели на уровне прошлого года  - и  по погибшим, и по количеству ДТП».

По словам инспекторов, самые большие трудности  при подготовке к зиме обычно испытывают они в Печенгском и Мончегорском районах.  

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