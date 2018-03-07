Стражи порядка на дорогах поздравили автоледи с приходом весны

Творческий коллектив одной из радиостанций уже в 17-й раз преподнёс мурманским автоледи сюрприз. Совместно с инспекторами ГИБДД они вышли на площадь Пять Углов и поздравили дам-водителей с 8 Марта. Неожиданные поздравления и подарки накануне праздника пришёлся по душе всем автоледи без исключения.

В Мурманске с каждым годом женщин водителей становится больше, растёт и число подарков, приготовленных организаторами необычного рейда.

- Нашу эстафету подхватили и другие радиостанции, которые тоже стали поздравлять наших автолюбителей, - замечает Ольга Кукреш, организатор акции. - Мы этому рады, так как больше подарков, больше хорошего настроения и больше улыбок у милых северянок.

Но некоторые девушки узнали об этой акции заранее из анонса в социальных сетях, поэтому приезжали за поздравлениями целенаправленно, а остальных участниц дорожного движения останавливали сотрудники ГИБДД.

Несмотря на 20 градусный мороз, который никак не ассоциируется с весной, организаторам удалось создать тёплую и радостную праздничную атмосферу на оживлённом перекрёстке.