Стражи порядка на дорогах проверяют маршрутки

Три нарушения за 15 минут. Сегодня автоинспекторы проверяли на дорогах города маршрутки. Нередко водители пассажирских микроавтобусов игнорируют не только элементарные нормы поведения в потоке, но и правила безопасности.

Чаще всего маршрутчики выходят в рейс без медицинского осмотра и путевого листа. Видимо, работодателям дешевле заплатить штраф, чем организовать работу врача. Меж тем это не единенные и не самые серьёзные нарушения правил безопасности. В салоне машины должна быть аптечка, огнетушитель, а на каждом кресле установлен подголовник. Нередко инспекторы фиксируют и нарушения связанные с покрышками колёс автомобилей. Например, недавно сотрудники ГИБДД остановили маршрутку, покрышки которой были настолько лысые, что в любой момент могли взорваться. Горе перевозчики не гнушаются ездить летом на зимней резине, при этом тормозной путь транспортного средства заметного увеличивается, что так же не лучшим образом сказывается на безопасности пассажиров. Среди микроавтобусов попадаются и весьма занятные экземпляры, как будто, собранные из нескольких автомобилей.

- За те периоды, в которые мы проводим рейды, можно сказать, идет снижение аварийности. Сами пассажиры отмечают, что еженедельные рейды увеличивают культуру вождения самих водителей, они меньше подрезают, показывают подворотники, более вежливы с пассажирами, - комментирует Александр Игнатович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Мурманской области.