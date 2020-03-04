СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Север»Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально тёплой зимы – Минстрой и ЖКХ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.20 19:30

Стражи порядка на дорогах проверяют такси и маршрутки

Сегодня рейд провели и сотрудники ГИБДД. Они проверяли такси и маршрутки на соблюдение требований, предъявляемых к перевозке пассажиров. Полицейские смотрели на техническую исправность автомобилей, а также на наличие всех необходимых разрешений.

Автомобиль - источник повышенной опасности. Причём касается это не только водителей или пешеходов, но и пассажиров. Услугами такси или маршрутных такси хотя бы раз в жизни пользовался каждый житель Мурманска. Но не каждый знает, какие требования необходимо предъявлять к водителю, который за ваши деньги везёт вас из пункта А в пункт Б.

Николай Гаврилычев, государственный инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Я бы посоветовал гражданам, прежде чем вызывать такси, в свободном доступе находится единый реестр ведущих такси. Если мы знаем, что когда мы вызываем такси, то нам сообщают номер машины по смске. Можно зайти  на официальный сайт Министерства транспорта, набрать номер и посмотреть, есть ли у него разрешение на перевозку багажа и груза легковым такси. Если такой возможности нет, то хотя бы спросите у водителя, является ли он официальным таксистом, имеет ли разрешение на перевозку или нет».

Если лицензии у водителя нет - за всё, что случится с вами в поездке, ответственности как перевозчик, он нести не будет никакой. Также автомобиль таксиста необходимо оборудовать специальным световым плафоном, а на борту транспортного средства должен быть нанесён специальный  трафарет «шашечки». Естественно, важно обращать внимание и на техническую исправность машины.

Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Если обращаться к цифрам, то с начала проведения мероприятия в городе Мурманске проверены уже более 130 единиц автобусов. Выявлены более 30 нарушений. И в рамках мероприятий аналогичных сегодняшнему, в рамках проверок легковых такси выявлены более 18 нарушений. В том числе незаконное оказание услуг и незаконное нанесение цветографических схем».

За все эти нарушения водителей ждут штрафы. Так, например, за отсутствие разрешения на перевозку пассажиров и багажа в легковом такси, штрафуют на 5000 рублей. Ещё столько же придётся отдать за незаконно нанесённые на борт машины «шашечки».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Анатолий Степанович Будко
03.03.20 16:16
Лично - Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу Лично - Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу Лично - Прокурору Ново
Комментарий к новости:Ветеран с протянутой рукой!
Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Комментарий к новости:Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Комментарий к новости:Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:20«Фактор». (Интернет-проект «Реальный регион", 16+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На АЗС Мурманской области цены на бензин почти не меняются-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет 20 копеек-PRO Энергетику (18+)8-800-220-0-220 - единый федеральный номер контактного центра «Россети»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 марта-PRO Нефть и газ (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?-PRO Законы (18+)Россиянам заранее сообщат о размере будущей пенсии - ПФР
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 576 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика