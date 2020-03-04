Стражи порядка на дорогах проверяют такси и маршрутки

Сегодня рейд провели и сотрудники ГИБДД. Они проверяли такси и маршрутки на соблюдение требований, предъявляемых к перевозке пассажиров. Полицейские смотрели на техническую исправность автомобилей, а также на наличие всех необходимых разрешений.

Автомобиль - источник повышенной опасности. Причём касается это не только водителей или пешеходов, но и пассажиров. Услугами такси или маршрутных такси хотя бы раз в жизни пользовался каждый житель Мурманска. Но не каждый знает, какие требования необходимо предъявлять к водителю, который за ваши деньги везёт вас из пункта А в пункт Б.

Николай Гаврилычев, государственный инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Я бы посоветовал гражданам, прежде чем вызывать такси, в свободном доступе находится единый реестр ведущих такси. Если мы знаем, что когда мы вызываем такси, то нам сообщают номер машины по смске. Можно зайти на официальный сайт Министерства транспорта, набрать номер и посмотреть, есть ли у него разрешение на перевозку багажа и груза легковым такси. Если такой возможности нет, то хотя бы спросите у водителя, является ли он официальным таксистом, имеет ли разрешение на перевозку или нет».

Если лицензии у водителя нет - за всё, что случится с вами в поездке, ответственности как перевозчик, он нести не будет никакой. Также автомобиль таксиста необходимо оборудовать специальным световым плафоном, а на борту транспортного средства должен быть нанесён специальный трафарет «шашечки». Естественно, важно обращать внимание и на техническую исправность машины.

Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Если обращаться к цифрам, то с начала проведения мероприятия в городе Мурманске проверены уже более 130 единиц автобусов. Выявлены более 30 нарушений. И в рамках мероприятий аналогичных сегодняшнему, в рамках проверок легковых такси выявлены более 18 нарушений. В том числе незаконное оказание услуг и незаконное нанесение цветографических схем».

За все эти нарушения водителей ждут штрафы. Так, например, за отсутствие разрешения на перевозку пассажиров и багажа в легковом такси, штрафуют на 5000 рублей. Ещё столько же придётся отдать за незаконно нанесённые на борт машины «шашечки».