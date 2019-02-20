Стражи порядка на дорогах взяток не берут!

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в мелком взяточничестве.

По версии следствия, житель Североморска сел за руль автомобиля без водительского удостоверения, употребив перед этим спиртные напитки. Вскоре возле остановки общественного транспорта посёлка Сафоново его остановил инспектор дорожно-патрульной службы. Когда мужчину пригласили в служебный автомобиль ДПС для проверки документов, он, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, передал инспектору в качестве взятки 3000 рублей. Сотрудник полиции от денежного вознаграждении отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть отдела полиции.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.