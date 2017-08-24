Стражи порядка вышли на дорогу

Сплошные проверки. Мурманские госавтоинспекторы вновь вышли в рейд по выявлению несоблюдения правил дорожного движения. В этот раз стражи порядка на дорогах искали нарушителей среди водителей общественного транспорта и любителей тонированных стёкол.

Перекресток проспекта Ленина и улицы Воровского – один из самых оживленных в областном центре. Поток автотранспорта сегодня находится под строгим контролем двух экипажей автоинспекторов. Первое, на что они обращают внимание – это пассажирские перевозки. Водители обязаны обеспечить не только быстрое и комфортное передвижение, но и безопасное. Однако, делают это далеко не все. Каждую неделю стражи дорожного порядка выявляют десятки нарушений.

- На территории областного центра продолжается еженедельный рейд, направленный на выявление правил дорожного движения, - напомнила Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Мурманску. - Мы останавливаем пассажироперевозчиков, выявляем нарушения, например, отсутствие медосмотров перед выходом в город на линию водителей, порой на машинах устанавливают на одну ось разные протекторы, разный размер шин.

Помимо проверок общественного транспорта, инспекторы выявляют превышение уровня тонирования стёкол на машинах. Как выяснилось, любителей «ездить в сумраке» в столице Заполярья не так уж и мало. За первые полчаса работы выявлено два водителя, которые с выявленными нарушениями правил, оказались не согласными, считают, что тонировка не препятствует движению. За это им придётся заплатить штраф.

- Штраф за тонировку 500 рублей, - напоминает водителям Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Мурманску. – Если автолюбитель в течение 10 дней попадёт повторно за такое же нарушение, то будет составляться административный материал по статье 19.3, а нарушителя доставляют в отдел полиции. Недавно за такое нарушение одному водителю дали судом 5 суток ареста.