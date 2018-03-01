Стражи прядка на дорогах подвели итоги акции «Автобус»

На территории Мурманской области завершился очередной этап оперативно-профилактической акции «Автобус». В этот раз сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 128 нарушений правил дорожного движения, в том числе и серьёзные технические неисправности в маршрутках.

Профилактические рейды «Автобус» проводят в Мурманске регулярно. Как отмечают сотрудники автоинспекции, за это время, техническое состояние маршруток в нашем регионе значительно улучшилось, однако «идеальными» эти общественные транспортные средства все ещё назвать нельзя. Во время акции полицейские выявили 86 автобусов с нарушениями.

- В отношении семи юридических лиц возбуждено административное производство, - говорит Андрей Шаховкин, инспектор по особым поручениям отдела надзора УГИБДД УМВД России по Мурманской области. – по нарушениям, связанных с выпуском автобусов на линию: без прохождения предрейсового осмотра, либо отсутствие технического контроля за автобусами.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, безопасность перевозок во многом зависит и от аккуратности и навыков водителей. Нередко за руль они садятся уставшими, проработав целую смену. Такое небрежное отношение к своим сотрудникам работодателей, не способных обеспечить режим труда и отдых, может привести к ДТП.

Рейд «Автобус» завершился, но совсем скоро дорожные полицейские вновь выйдут на улицы города.