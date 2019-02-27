Стрельба на дороге, или Мурманчанину не понравились действия инспекторов ДПС

В Мурманске проводится доследственная проверка по факту применения насилия к сотруднику ГИБДД. Известно, что инспектор не пострадал, чего не скажешь о машине нарушителя.

Во время следствия было установлено, что примерно в 23 часа 26 февраля 2019 года в рамках проводимой ГИБДД УМВД России по Мурманской области операции «Нетрезвый водитель» нарядом ДПС было принято решение об остановке автомобиля марки «ВАЗ-21150», выезжавшего из одного из дворов по улице Миронова областного центра. Водитель транспортного средства законное требование инспекторов проигнорировал и начал удаляться от наряда ДПС в сторону улицы Свердлова. При совершении поворота в районе одного из домов по Домостроительной улице автомобиль правонарушителя занесло, в результате чего он остановился.

Один из инспекторов ДПС, выбежав из служебного автомобиля, открыл дверь автомобиля «ВАЗ-21150» со стороны водителя и попытался выдернуть ключ зажигания транспортного средства, однако, водитель, вывернув колеса своего автомобиля, резко начал движение, в результате чего державшийся за водительскую дверь инспектор упал на дорогу, получив телесные повреждения. Автомобиль «ВАЗ-21150» направился в сторону Нижнеростинского шоссе, проехав улицы Свердлова и Лобова. На одном из железнодорожных переездов, расположенных на улице Александра Невского, куда злоумышленник свернул с Нижнеростинского шоссе, его ожидали еще два патрульных автомобиля. Для задержания водителя сотрудниками осуществлены выстрелы по колесам автомобиля. Несмотря на это, мужчина продолжил движение. Выехав на проспект Героев-североморцев, он начал спуск в сторону улицы Челюскинцев, где сотрудниками ГИБДД вновь были произведены выстрелы по колесам его автомобиля. В результате все четыре колеса автомобиля были пробиты.

Силами экипажей ДПС автомобиль правонарушителя был заблокирован возле дома 32 по улице Папанина Мурманска, осуществлено задержание водителя.

Им оказался местный житель, 1992 года рождения, ранее судимый, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за угоны. Автомобиль, которым он управлял, принадлежал его знакомому. В салоне транспортного средства находились ещё двое молодых людей.

В ходе процессуальной проверки следователями регионального СК России сотруднику ДПС назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда, причиненного его здоровью действиями водителя автомобиля «ВАЗ-21150», проводятся опросы пострадавшего, очевидцев, а также самого правонарушителя.

Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения не находился. Он пояснил следователю, что не реагировал на требования инспекторов ДПС, так как ему не понравилось их поведение.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.