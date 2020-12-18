Стрельба на полигоне – теория хорошо, а практика лучше

В Печенгском районе первыми в новом учебном году практические занятия по огневой подготовке провели мотострелки Северного флота.

Военнослужащие отработали задачи по боевой подготовке, а также совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники. Мотострелки и наводчики вели огонь из гранатометов, пулемётов, снайперских винтовок и боевых машин по мишеням, имитирующим противника.

Занятия по огневой подготовке - обязательный учебный элемент военнослужащих армейского корпуса Северного флота.

Сергей Бойко, командир мотострелкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота: «Сегодня первая стрельба, прошла она хорошо. То, что было изучено в теории, они попробовали применить на практике. В принципе, показали какие-то результаты. Каждый военнослужащий оценен на сто процентов».