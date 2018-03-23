Стрелять в тире – полезное занятие для подростков

Кто из мурманских кадетов самый меткий? На базе клуба «Кречет» состоялся турнир по стрельбе из мелкогабаритной винтовки. Такие любительские соревнования, с точки зрения организаторов, хороший способ профилактики правонарушений среди детей.

Лучший способ профилактики правонарушений среди подростков – это занятость, будь то спорт или любое другое увлечение. Хобби может перерасти даже в будущую профессию, а главное, оно занимает время, например, после тренировки или даже судомодельного кружка у подростка вряд ли останутся силы, чтобы нарушить закон или попасть в плохую компанию. Рассказ о том, что будет, если встать на неправильный путь, вряд ли впечатлит молодых людей, зараженных юношеским максимализмом, а вот дети помладше, непременно задумаются.

- Мы проводим профилактическую работу с их родителями для того, чтобы они организовывали досуг несовершеннолетних, контролировали их учебу, организовывали времяпрепровождения, а так же контролировали их общение в соцсетях, - рассказывает Станислава Кропива, инспектор ПДН отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску.

Что бы показать школьникам, что досуг можно провести весело и увлекательно, не слоняясь по улицам или подъездам, полицейские совестно с представителями общественного совета при УМВД организовали для учеников Кадетской школы соревнования по пулевой стрельбе. Во время инструктажа молодые люди скучают, но заметно оживляются, когда им в руки дают мелкокалиберную винтовку.

- В будущем планирую заниматься этим видом спорта, - заметил во время стрельб Илья Дубин, участник соревнований.

Шансы на победу у всех равные – 3 пробных выстрела и 10 прицельных, огневой рубеж - 25 метров. После первой серии – разбор ошибок с инструктором, как улучшить результат и класть пули точно в центр мишени.

Не обошлось и без торжественного награждения победителей. Несмотря на то, что в турнире участвовали и девушки, весь пьедестал почёта заняли мальчишки. За меткость ребята получили награды.