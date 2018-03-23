ФНС России предупреждает о появлении новых мошеннических сайтов-клоновСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»23.03.18 19:30

Стрелять в тире – полезное занятие для подростков

Кто из мурманских кадетов самый меткий? На базе  клуба «Кречет» состоялся турнир по стрельбе из мелкогабаритной винтовки. Такие любительские соревнования, с точки зрения организаторов,  хороший способ профилактики правонарушений среди детей.

Лучший способ профилактики правонарушений среди подростков – это занятость, будь то спорт или любое другое увлечение.  Хобби может перерасти даже в будущую профессию, а главное, оно занимает время, например, после тренировки или даже судомодельного кружка у подростка вряд ли останутся силы, чтобы нарушить закон или попасть в плохую компанию. Рассказ о том, что будет, если встать на неправильный путь, вряд ли впечатлит  молодых людей, зараженных юношеским максимализмом, а вот дети помладше, непременно задумаются.

- Мы проводим профилактическую работу с их родителями для того, чтобы они организовывали досуг несовершеннолетних, контролировали  их учебу, организовывали времяпрепровождения, а так же контролировали их общение в соцсетях, - рассказывает Станислава Кропива, инспектор ПДН отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску.

Что бы показать школьникам, что досуг можно провести весело и увлекательно, не слоняясь по улицам или подъездам, полицейские совестно с  представителями общественного совета при УМВД организовали для учеников Кадетской школы соревнования по пулевой стрельбе. Во время инструктажа молодые люди скучают, но заметно оживляются, когда им в руки дают мелкокалиберную винтовку. 

- В будущем планирую заниматься этим видом спорта, - заметил во время стрельб Илья Дубин, участник соревнований.

Шансы на победу у всех равные – 3 пробных выстрела и 10 прицельных, огневой рубеж - 25 метров. После первой серии – разбор  ошибок с инструктором, как улучшить результат и класть пули  точно в центр мишени.

Не обошлось и без торжественного награждения победителей. Несмотря на то, что в турнире участвовали и девушки, весь пьедестал почёта  заняли мальчишки. За меткость ребята получили  награды.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 223.03.18 20:23 - ЮлияРяженых показали.
№ 123.03.18 20:22 - Стасик.С такими результатами турнира по стрельбе из мелкогабаритной винтовки можно смело идти поступать в филиал Нахимовского военно-морского училища! Примут без экзаменов! В цель любую попадут и никогда не подведут.
P. S. В соревнованиях приняли участие обучающиеся одного ОУ, след-но и места они займут ТОЛЬКО призовые: СОПЕРНИКОВ-ТО У НИХ ИЗ ДРУГИХ ОУ НЕ БЫЛО. Нечистые соревнования. Факт!
Но, обучаясь в МБОУ КШМ, обучающиеся вряд ли смогут поступить в вышеназванное ОУ по известным причинам. Профиль-то оборонно-спортивный. Вот в чем беда...
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 879 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Аннушка.
23.03.18 20:43
Слили господина Баталова. ОБРАЩЕНИЕ К ДИРЕКТОРУ ЧОУ "ПИОНЕР"! Мадам Ушинская И. А., ты вынуждена будешь лишиться части барыша! Ты меня поняла, красавица! Ира, сама не плачь и не кисни и маме передай
Комментарий к новости:Неприятная изнанка службы под руководством Игоря Баталова, или «Бизнес-МЕНТ-2»
земляк я
23.03.18 20:36
А 25% направлено на поддержание губернаторши?!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун провела заседание правительства области
Юлия
23.03.18 20:23
Ряженых показали.
Комментарий к новости:Стрелять в тире – полезное занятие для подростков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)04:25«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:55«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста и куриные яйца оказались в лидерах по росту цен-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 27 копеек, евро - на 12 копеек-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика