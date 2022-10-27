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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.22 19:30

Стретчинг набирает популярность в Мурманске

Держать тело в тонусе – один из главных принципов здоровья. Для этого необходимо следить за питанием и вести активный образ жизни. В этом отлично поможет растяжка. А кому и как ей можно заниматься, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

Стретчинг или, что более понятно по-русски, растяжка – это несложные спортивные упражнения на гибкость. Регулярные тренировки усиливают кровоток в мышцах, что способствует их развитию и ускоренному восстановлению после силовых нагрузок. Стретчинг улучшает эластичность мышц, сухожилий и связок.

Ирина Кишмерёшкина, инструктор оздоровительных программ: «Каждая мышца у нас растягивается. Помимо поверхностных мышц у нас есть внутренние. Их достаточно много. Мы стараемся и внутренние проработать. Какими-то упражнениями мы достигаем и подкачки. То есть, стараемся максимально глубоко уйти не только в подкачку, но и в себя. Почувствовать растяжение каждой мышцы внутри себя. Это основа. Плюс оздоровление комплексное идёт».

В Мурманске стретчинг набирает популярность. Есть места, где девушки разного возраста, а это полезно как молодым, так и взрослым женщинам, которые встречаются на тренировках, чтобы привести себя в форму. Одну из студий растяжки открыла Евгения Горячих, приехавшая в Мурманск из Кирова за новой жизнью. В итоге девушка нашла здесь любовь и занятие по душе. Женя признается, что создавала это место с женихом, не только чтобы обучать мурманчанок «мягкому» фитнесу.

Евгения Горячих, создатель студии растяжки: «Я приехала в Мурманск и чувствовала себя очень одиноко. Поэтому мы решили открыть женское пространство, в котором не только занимаются фитнесом и растяжкой. Также мы проводим женские кружки, встречи, чтобы девушки не чувствовали себя одинокими. Мы пьём вместе чай после тренировок, они остаются часто, общаются. Так у них появляются друзья».

А некоторые девушки приходят на занятия с подругами или родителями. Так студентка Алина начала тренироваться с мамой, теперь они больше времени проводят вместе. Девушка признаётся, что хотела бы и подруг приобщить к этому занятию.

Алина Зрумова, гость студии растяжки: «Я раньше спортом не занималась, только дома. Потом так сложились обстоятельства, для института понадобилось. А я давно хотела, интересно было. Мне мало что нравится из спорта. А это такое умиротворение, расслабление. Ты наедине с собой, особенно когда полностью в гамаке лежишь».

Помимо классической растяжки, девушки пробуют и другие направления: занятия МФР, упражнения для оздоровления спины, зумбу – пластичный танец и даже аэростретчинг. Это вид растяжки, которую выполняют в гамаках. Таким образом, не сильно чувствуется вес своего тела. А ещё происходит психологическая разгрузка – ведь человек находится, будто в невесомости.

Дарья Васильева, гость студии растяжки: «Тело стало более подтянутое, я стала намного выносливей. Подкачались руки из-за занятий на гамаках. Очень хорошо себя чувствую, спина перестала болеть.  Мы очень хорошо растягиваемся, чувствуется после занятий лёгкость. Особенно на роллах спина просто отдыхает. Ты приходишь домой как облачко. Такая легкость после занятий».

Для неусидчивых особ на йоге и тех, кто не любит силовые тренировки в зале, растяжка может стать отличным выходом. Причём, как отмечают разные специалисты, эти тренировки полезны не только для женщин, но и для мужчин.

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