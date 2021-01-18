Строим ливнёвку, думаем об освещении дороги

В Мурманске на участке дороги по улице Лобова, ежегодно страдающей от весеннего паводка, строят ливневую канализацию. Капитальные работы проводятся с регулярным контролем. В этот раз на проверку приехали руководители Мурманска.

Работы на этом участке должны были начаться ещё летом 2020 года. Однако из-за задержки по вине подрядчика, рабочие взялись за дело только осенью. А летом этого года новая ливневая канализация должна быть полностью готова. Власти города держать ход работ на контроле и надеются, что обновление завершится в срок.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У нас возникали зоны подтопления по ряду участков дорог, которые находятся здесь ниже по уровню рельефа, практически это происходит каждый год. Поэтому мы эту ливневку делаем, потому что это просто необходимо. Контракт заключили в рамках административного центра».

Строительство новой ливневой канализации в 1710 метров проводится за счёт городского бюджета. Оно ведётся на участке дороги, который входит в программу ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мне не нравится, что есть отставания по графику. С одной стороны, зимние условия упрощают работу с грунтами, которые насыщены водой. С другой, когда весной начнётся паводок, в траншеях глубиной в 4,5 метра работать очень тяжело».

Во время осмотра главы города отметили ещё один важный момент, который стоит изменить на этом участке работ. Андрей Сысоев предложил рассмотреть вопрос модернизации освещения вдоль дороги.