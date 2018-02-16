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День за днём с «Арктик-ТВ»16.02.18 19:30

Строители, банкиры и риэлторы приехали к северянам с хорошими предложениями

Межрегиональная конференция застройщиков стартовала сегодня в Мурманске. Ближайшие три дня самые перспективные строительные компании России совместно с крупнейшими банками обсудят стратегию дальнейшего взаимодействия за полярным кругом.

Встреча такого формата проходит в Мурманске впервые. За одним столом собрались не только крупнейшие застройщики страны, но и представители надёжных банков. Организаторы позаботились о благоприятной обстановке для ведения переговоров между потенциальными партнерами.

- Ипотечных сделок, которые оформлены у нас через партнёров, больше 40% идут по региону, - отмечает Юрий Сазонов, начальник управления по работе с партнёрами ипотечного кредитования Мурманского офиса ПАО «Сбербанк России». - Чаще всего берут квартиры опять же в Питере. Это те люди, которые переезжают туда ближе к пенсии, клиенты, которые покупают квартиры учащимся – своим детям, внукам.

Покупка квартиры обычно связана с ипотекой. Условия, предоставляемых кредитов, везде разные и подобрать подходящий «пакет услуг» под свои запросы при желании  может каждый.

- Мы работаем для всех. Как мы называем,  «для улицы» – для всех совершенно категорий клиентов, - говорит Илья Рудаков, главный специалист отдела выездных продаж АО «Гаспром банк». - Это и бюджет, это и коммерческие компании, это и пенсионеры. Ипотечное кредитование у нас сейчас занимает одно из самых важнейших направлений деятельности.

Для строительных компаний эта встреча ни что иное, как поиск новых представителей  и компаний для сотрудничества. «Наша  компания открыта и для банков, и для клиентов, и для наших партнёров: агентств недвижимости, ипотечных брокеров, - говорит Азат Шакиров, руководитель направления партнёрский продаж «ФСК Лидер». - Мы со всеми хотим сотрудничать, работать со всеми эффективно».

Кто-то из застройщиков специализируется на высотках, кто-то на малоэтажных домах, кто-то и вовсе возводит целые кварталы, создавая с нуля  необходимую инфраструктуру.

- Мы занимаемся комплексным освоением территорий. Это означает, что у вас во дворе будет и детский сад, и школа. Это очень удобно в мегаполисах , - поясняет Георгий Мягков, специалист по продажи недвижимости «Группы ЛСР».

- У нас очень лояльные условия по военной ипотеке, - отмечает Юрий Пахомов, руководитель партнёрских продаж строительной компании «Navis Development Group». - Мы очень много проводим таких сделок. Во-вторых,  мы ведём малоэтажное строительство, что актуально для мурманчан, которые не хотят жить в каких-то больших кварталах-муравейниках, как они называются. У нас очень комфортное малоэтажное жильё.

Компания из Калининграда представила в Мурманске свой прославившийся на всю страну проект - жилой комплекс «Цветной бульвар», который создан в современном и модном  стиле «Нео-классицизм». В добавок ко всему он полностью приспособлен для маломобильных групп населения.

- Окружающая среда, в которой будет жить человек, должна способствовать спокойному ритму его жизни, - говорит Андрей Кучков, руководитель департамента партнёрских программ ООО «АвангардИнвестПроект». - Это значит: работа находится радом, отдых находится рядом, спортзал и любые другие виды досуга находятся рядом.

Конференция продолжится в Мурманске и завтра. В отеле «Азимут» мурманчане, желающие приобрести жильё или  получить информации по этому вопросу, смогут лично встретиться с представителями строительных компаний и банков. Затем, 18 февраля, участники отправятся в Апатиты для проведения аналогичной встречи с жителями Заполярья.

На правах рекламы.

 

 

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