Строители Мурманской области отмечают 70-летие профессиональной отрасли

В честь этого события для них организовали торжественное мероприятие, на котором поздравили и наградили самых лучших.

Строительная отрасль в Мурманской области является одной из активно развивающихся. На сегодняшний день в нашем регионе возводят 24 многоквартирных жилых дома. Первые квартиры планируют сдать уже в этом году. Однако за успешным результатом стоит длительный процесс планирования, расчётов и множество других задач.

Сергей Бойко, директор строительной компании: «Работа тяжёлая, хотя на первый взгляд кажется, что выглядит все просто».

Специалисты, отдавшие профессии многие годы, уверены, что будущее у строительной отрасли большое, даже, несмотря на существующие сейчас проблемы с нехваткой кадров, поставками и налогами. Вопреки возникающим трудностям продуктивность в этой сфере идёт ввысь.

Владимир Судаков, почётный житель города Апатиты: «Очень много работы, много заказов. Порой не успеваем, но делаем всё вовремя».

Строительство – это определенного рода механизм, эффективность функционирования которого зависит от добросовестного и ответственного подхода работников. Ведь без прочного основания в деле не получится заложить надёжный фундамент.

Активное строительство жилых домов не создаёт неудобств и в развитии социальной инфраструктуры. В регионе появляются новые объекты и капитально ремонтируются существующие.

К слову, Мурманская область входит в топ-6 регионов страны по выполненным работам по капитальному ремонту, а в Арктической зоне и вовсе является лидером.

Благодаря инициативам правительства Мурманской области, а также поддержке Президента России, наш регион активно развивается.