Строители возобновили работы по ремонту крыши в доме №15 по улице Коминтерна в Мурманске

В первую очередь рабочие укроют прочной плёнкой прогоревшие участки кровли, которая защитит квартиры от протечек в случае дождя. Затем подрядчик приступит к восстановлению сгоревшей стропильной системы крыши.

Для этого на объекте есть все материалы, сообщают в региональном Фонде капремонта. Повлияет ли ЧП на сроки сдачи объекта, в организации не уточнили, выводы делать преждевременно.

Работы в доме на Коминтерна начались 21 числа и, согласно условиям контракта, должны быть завершены до 10 октября.