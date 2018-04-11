Строители возвращаются к «историческим» домам Мурманска

Строительные леса вновь появится на проспекте Ленина, улицах Челюскинцев, Володарского, Пушкинской и Софьи Перовской. Строители в мае планируют продолжить начатую в конце прошлого года реставрацию фасадов «исторических» домов Мурманска.

В настоящее время подрядчики готовят площадки, технику и оборудование для производства работ. Приступить к ремонту обещают, когда позволят погодные условия, когда в Мурманске установится положительная температура. Но согласно условиям договора, технологический перерыв по капремонту объектов культурного наследия действует до 30 апреля. Напомним, в 2017 году начался первый этап по восстановлению исторических домов в Мурманске, в 2018-м капитальный ремонт будет завершён. Всего строители восстановят 25 фасадов.