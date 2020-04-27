Строительные проекты в Мурманской области на время пандемии заморожены не будут - глава региона

Все крупные проекты – школа в Североморске, реконструкция спорткомплекса в Долине Уюта, строительство онкологического центра – реализуются согласно графику.

Продолжается и капитальный ремонт учреждений культуры. В частности, на реконструкции здания Мурманского областного драматического театра работает 58 строителей. Уже смонтированы крепления для света и звука на сцене, оборудована оркестровая яма и лифтовые шахты. На очереди зрительный зал и витражи.

Напомним, что открытие учреждения после реконструкции запланировано уже на будущий год.