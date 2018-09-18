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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.18 19:30

Строительство детских садов беспокоит власти, а мусор раздражает горожан

Будут ли построены в регионе новые детские сады, как обезопасить население от сезонного вируса гриппа – эти и другие темы обсудили на оперативном заседании в правительстве Мурманской области.

На одном из оперативных совещаний в мае этого года Марина Ковтун дала распоряжение главам муниципалитетов взять под личный контроль все мероприятия по строительству детских садов в Североморске, Полярном и Печенге. Сегодняшнее совещание началось с отчётов. Глава региона ещё раз напомнила, что эти проекты входят в перечень майских указов Президента РФ, на их реализацию в 2018 году Мурманской области удалось получить софинансирование из федерального бюджета в размере 70 миллионов рублей. О ходе работ по проектированию детских садов первым доложил глава администрации ЗАТО Александровск.

- Всё лето работали над проектантами, несколько раз собирали межведомственную комиссию, - доложил Семён Кауров, глава администрации ЗАТО Александровск. - Сейчас определяем новый участок под садик, у нас их несколько было определено. В ближайшее время выйдем на конкурсную процедуру для того, чтобы сделать привязку этого участки, провести на нём геологию.

По подсчётам главы Александровска, до конца сентября все проектные работы должны завершиться и можно будет начинать непосредственную разработку участка. В Печенге ситуация не так давно были решены трудности с согласованием выделенной под строительство территории. А вот работы в Североморске идут  согласно графику.

- По Полярному, я думаю, что в декабре нам удастся выйти в нулевой цикл, - сказала Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - Если это не получится, то нам для того, чтобы не разорвать соглашение с федералами, придётся  проводить освоение денег за счёт других двух муниципалитетов.

Не обошли стороной на заседании и насущную проблему каждой осени - профилактику вирусных заболеваний. Как доложил первый заместитель министра здравоохранения, уже более 35тысяч мурманчан сделали прививки от гриппа.

Чтобы охватить как можно больше взрослого населения в Мурманске работают мобильные прививочные кабинеты, в которых любой желающий может сделать бесплатную прививку от гриппа. Располагаются они около больших торговых центров.

На оперативном совещании подвели итоги летней кампании по временному трудоустройству несовершеннолетних. В этом году устроиться на работу на летних каникулах смогли 4522 школьника и студента в возрасте до 18 лет.

Глава региона в свою очередь отметила, что в этом году Минимальный размер оплаты труда повышался уже дважды и это создало некоторое трудности. Многие предприятия отказались создавать дополнительные вакантные места.

Марина Ковтун подчеркнула, что работу в этом направлении следует продолжать – впереди осенние каникулы, возможно, кто-то из ребят захочет подработать и в это время.

Еще одной темой для обсуждения стал новый хоккейный корт в Апатитах, который удалось построить благодаря проекту поддержки местных инициатив. Он  предполагает вовлечение граждан в благоустройство территорий своих городов и посёлков. Любой человек или организация может пожертвовать любую сумму на благоустройство.  «На софинансирование работ по его реконструкции город получил из регионального бюджета 2 миллиона рублей, - напомнила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Остальное - это средства бизнеса и местного бюджета».

Как сообщил по видеосвязи глава города Апатиты Николай Бова, жители муниципалитета путём голосования выбирали из четырёх  объектов, в итоге остановились  на спортивном корте. 459 северян  не поскупились - пожертвовали на инициативу свои личные средства.

В завершении совещания  Марина Ковтун  рассказала участникам совещания об обращениях, которые поступают в приёмную губернатора. Последнюю неделю мурманчане повсеместно начали жаловаться на несвоевременный вывоз мусора и переполненные баки.

Глава администрации Мурманска коротко и ясно объяснил, что происходит в городе и рассказал о дальнейших действиях. «Похоже, что некоторые управляющие компании решили смену власти в Мурманске  использовать на экономию средств. Но мы приведём их в чувство», - заверил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Марина Ковтун предложила администрации города, Госжилинспекции и прокуратуре объединить усилия, чтобы напомнить коммунальщикам об их прямых обязанностях и решить вопрос с захламленными контейнерами и мусором в городе.

 

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