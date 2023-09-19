Строительство фармацевтического комплекса в Мурманске переходит в практическую плоскость

Губернатор Андрей Чибис сегодня провёл рабочую встречу с индийским инвестором Дивешем Кумаром, посвящённую строительству фармацевтического комплекса в Мурманске. Проект оценивают в 9 миллиардов рублей.

«Мы готовы к переходу в практическую плоскость», - сообщил генеральный директор фармацевтической компании Дивеш Кумар на встрече.

Сейчас во взаимодействии с профильными ведомствами правительства Мурманской области индийские инвесторы подыскивают максимально удобный земельный участок для строительства фармацевтического комплекса. Он будет состоять из трёх блоков общей площадью более 14 тысяч кв. метров.

Такое производство, по словам специалистов, удовлетворит внутренний спрос на антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, в том числе гормональные и онкопрепараты. Импортозамещающая продукция будет поставляться в государственные больницы и аптеки России и стран СНГ.

Предусмотрена поэтапная – в течение трёх лет – реализация проекта. Планируемая мощность предприятия свыше 1 миллиарда 300 миллионов единиц лекарственных средств.