Строительство нового детского сада на улице Орликовой продолжается

Мурманчане уже давно ждут момента, когда новый детский сад на улице Орликовой будет наконец-то построен. Коробка здания завершена больше чем наполовину, сейчас начался монтаж окон и внутренних коммуникаций.

Александра Седлецкая, и.о. министра строительства Мурманской области: «Если рассматривать техническую часть, то работы по подпорной стене выполнены на 80%, в августе будут продолжаться буровзрывные работы и продолжаться работы на объекте. Возведение основного здания сделано где-то на 66%, наружные сети – где-то 44%, внутренние инженерные сети выполнены где-то в районе 35%».

Однако без трудностей не обошлось. Строители столкнулись с резким увеличением цен на материалы, из-за чего стоимость всего проекта сильно поднялась. Подрядчик был вынужден прекратить строительство почти на 2 месяца, однако, администрация города смогла урегулировать этот вопрос.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В связи с резким увеличением цен на строительные материалы подрядчик был не готов завершить детский садик без заключения дополнительного соглашения с увеличением цены. У него кончились оборотные средства, мы обе эти проблемы решили – и допсоглашение подписали с подрядчиком, и помогли ему найти источник пополнения финансовых средств, чтобы приступить уже к закупке следующей большой партии строительных материалов».

Проект садика подорожал со 150 до 173 млн рублей. Помимо этого в ближайшее время будет организован конкурс на лучшее оформление фасада здания. Будущее дошкольное учреждение рассчитано на 80 мест, работы ведутся согласно национальному проекту «Демография». Помимо Мурманска, детские сады возводятся и в других городах области.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Всего же пять детских садов будет построено: два в Мурманске, по одному - в Мурмашах, Североморске и в Алакуртти. Все сады рассчитаны на 646 мест и это позволит нам закрыть ту потребность, которая сейчас существует в данных населённых пунктах».

Несмотря на все задержки, сопровождающие строительство, подрядчик планирует сдать объект к декабрю этого года. Дорога к учреждению также будет реконструирована, что повысит не только логистическую доступность, но и облегчит путь в сад родителям и малышам.