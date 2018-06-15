Строительство нового сквера на Шабалина идёт с опережением графика

На улице Шабалина в Мурманске полным ходом идут строительные работы. Уже к концу сентября там откроется мемориальный сквер, который станет, пожалуй, первым таким благоустроенным местом для жителей южной части Первомайского округа. Представители администрации и съёмочная группа «Арктик-ТВ» увидели, как выглядит место стройки в настоящее время.

Новый городской сквер совсем скоро появится на улице Шабалина. Сейчас на небольшом участке зелёной зоны, где раньше были стихийные парковка автомобилей и площадка для выгула собак, кипит работа. А началось все с рейтингового голосования, когда жители микрорайона вносили свои предложения, а после выбрали эту территорию для благоустройства.

- Мы приехали сюда посмотреть, как идут работы по благоустройству этого парка около улицы Шабалина, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы были уже здесь в марте, когда осмотрели территорию, а сегодня мы уже видим, как примерно будет расположен этот сквер.

Для жителей ближайших домов этот участок станет ещё и новой достопримечательностью Мурманска. Здесь установят бюст контр-адмиралу Александру Осиповичу Шабалину, в честь которого и получила своё название улица. Автором бюста стал мурманский скульптор Александр Арсентьев.

В сквере высадят новые деревья и кустарники, поставят скамейки и урны. Дополнительный уют создадут светильники и тротуарная плитка. А для безопасности отдыхающих по всему периметру сквера установят камеры видеонаблюдения.

К 30 сентября новое современное общественное пространство будет готово принять первых посетителей.