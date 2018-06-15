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День за днём с «Арктик-ТВ»15.06.18 19:30

Строительство нового сквера на Шабалина идёт с опережением графика

На улице Шабалина в Мурманске полным ходом идут строительные работы. Уже к концу сентября там откроется мемориальный сквер, который станет, пожалуй, первым таким благоустроенным местом для жителей южной части  Первомайского округа. Представители администрации и съёмочная группа «Арктик-ТВ» увидели,  как выглядит место стройки в настоящее время.

Новый городской  сквер совсем скоро появится на улице Шабалина. Сейчас на небольшом участке  зелёной зоны, где раньше были стихийные парковка автомобилей и площадка для выгула собак, кипит работа. А началось все с рейтингового голосования, когда жители микрорайона  вносили свои предложения, а после выбрали  эту территорию для благоустройства.  

- Мы приехали сюда посмотреть, как идут работы по благоустройству этого парка около улицы Шабалина, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы были уже здесь в марте, когда осмотрели  территорию, а сегодня мы уже видим, как примерно будет расположен этот сквер.

Для жителей ближайших домов этот участок станет ещё и новой достопримечательностью Мурманска. Здесь  установят бюст контр-адмиралу Александру Осиповичу Шабалину, в честь которого и получила своё название улица. Автором бюста стал мурманский скульптор Александр Арсентьев.

В сквере высадят новые деревья и кустарники, поставят скамейки и урны. Дополнительный уют создадут светильники и тротуарная плитка.  А для безопасности отдыхающих по всему периметру сквера установят камеры видеонаблюдения.

К 30 сентября новое современное общественное пространство будет готово принять первых посетителей.

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