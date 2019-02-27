Строительство новой котельной на Фестивальной идёт по плану

Сдача объекта запланирована на вторую половину этого года, а это значит, что к новому зимнему сезону отопительная система в близлежащем микрорайоне будет готова. За ходом строительства наблюдала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В конце 2015 года Мурманский морской рыбный порт сменил собственника. Новому руководству предприятия перешла и котельная, которая обслуживала дома в районе Фестивальной улицы. От непрофильного актива руководством предприятия было принято решение отказаться, так что нагрузка по отоплению микрорайона должна была лечь на «плечи» городской администрации. Руководство Мурманска приняло решение о строительстве нового ресурсоснабжающего объекта.

Перед тем как начать его возведение, власти вместе с мурманчанами решали, на каком топливе должна работать котельная. Наиболее экономичным и, в то же время эффективным, оказался мазут. Благодаря новым технологиям он также отвечает всем экологическим требованиям.

«Отдельно мы говорили об экологии, потому что мы понимаем, что совсем рядом залив – уникальный, так скажем, водоём. Поэтому отдельно обсуждали экологические вопросы. Котельная будет работать в автоматическом режиме, поэтому ждём сейчас ввод в эксплуатацию», - пояснил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Строительство новой котельной включает несколько этапов. Сейчас, как отметили эксперты, самые сложные работы уже сделаны. Специалистам остаётся лишь построить коммуникации и наладить работу оборудования. Это значит, что к следующему отопительному сезону объект будет полностью готов.

«Остается с удовлетворением констатировать, что администрация города Мурманска вместе со своими подразделениями проявили достаточный профессионализм и чёткость в решение не свойственной для муниципалитета задачи, но очень важной для жителей города», - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ.

Уже сейчас на бывшем пустыре располагается современный комплекс, который не только удовлетворит потребности местных жителей в тепле, но и будет максимально бережно воздействовать на природу.