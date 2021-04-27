Строительство порта «Лавна» планируют завершить к 2023 году

Площадку строительства комплекса с борта вертолёта осмотрели губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих.

Вокруг порта «Лавна» каких только разговоров не было. Мол, строительство комплекса перегрузки угля на западной стороне залива нерентабельно, цены на этот вид топлива упали, а с ними и финансирование. Глава региона такую информацию опровергает.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все вместе активно бьёмся за финансирование, чтобы активно двигались строительные работы. Это использование потенциала незамерзающего порта. Сейчас главное, чтобы была достроена железная дорога».

По оценкам экспертов, готовность земляного полотна для железнодорожной инфраструктуры составляет 96%, общая готовность проекта – 56%. Задержка в строительстве есть, но небольшая. Открыть объект планируют через два года, в 2023-ем.

Евгений Дитрих, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании: «До сегодняшнего дня некоторая задержка по объекту произошла. Сейчас проект заново сложен, пересчитана экономика, она абсолютно позитивная».

По словам Евгения Дитриха, если первоначально порт «Лавна» задумывался как угольный терминал, то сегодня в дополнение к основному профильному грузу компания рассматривает возможность перевалки через него генеральных грузов в контейнерах.