Строительство порта «Лавна» в Мурманской области завершится в 2024 году

Об этом на совещании у Президента РФ Владимира Путина по вопросам развития строительной отрасли сообщил глава группы компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

Алексей Крапивин, глава группы компаний «Нацпроектстрой»: «Основной объект, который у нас сейчас в работе, это порт «Лавна». Так же развитие порта в Тамани группы компаний «Уралхим».

Согласно информации «РБК», в июле 2023 года готовность объекта составляла 68%. К концу этого месяца на дороге, ведущей к новому порту, прошёл монтаж первого пролёта железнодорожного моста — основного элемента Мурманского транспортного узла. Согласно планам проектировщиков, для железнодорожной линии возведут девять мостовых переходов, самый крупный из них через Тулому, должен соединить два берега.

Месяцем ранее стало известно, что до конца 2023 года в порту «Лавна» примут первую партию угля, об этом сообщил советник директора порта Андрей Левакин. «Лавна» — якорный проект МТУ, первый порт, строительство которого началось в РФ со времен СССР. Работы стартовали девять лет назад — в 2014 году. На стройплощадке трудится более тысячи строителей и вспомогательного персонала. По оценке экспертов, введение в эксплуатацию объекта будет способствовать открытию новых экспортных рынков в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Основной целью плана развития МТУ считается создание круглогодично действующего глубоководного морского хаба — центра по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг».