Строительство торгового центра на улице Седова в Мурманске притормозили

Такое решение было принято в ходе встречи жителей 406-го микрорайона областного центра с главой города.

Глава города встретился с мурманчанами, чтобы обсудить нехватку территории для парковки транспорта и отсутствие необходимости в ещё одном продуктовом магазине. Об этом также ранее говорили и на оперативном совещании с губернатором.

Позиция Андрея Чибиса однозначна – интересы жителей важно учитывать. Поэтому на встрече с жителями Иван Лебедев выслушал пожелания мурманчан и ответил на все их вопросы.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Пакет документов, которые сдал арктический резидент верный. Сейчас по нему запустили процедуру расторжения, которая потребует время. Мы направили сейчас уведомление, если он его отклонит, то будет судебная тяжба, дальше решение суда, который примет решение об отзыве арктического резидентства, либо не отзывать арктическое резидентство».

Иван Лебедев отметил, что выступает за продуктивное развитие Мурманска.

После оживленной беседы состоялась прогулка по территории микрорайона. Глава города и жители оценили ситуацию с уборкой снега, состоянием лестниц и пешеходных связей.