Строительство торгового центра на улице Седова в Мурманске притормозили

Такое решение было принято в ходе встречи жителей 406-го микрорайона областного центра с главой города.

Глава города встретился с мурманчанами, чтобы обсудить нехватку территории для парковки транспорта и отсутствие необходимости в ещё одном продуктовом магазине. Об этом также ранее говорили и на оперативном совещании с губернатором.

Позиция Андрея Чибиса однозначна – интересы жителей важно учитывать. Поэтому на встрече с жителями Иван Лебедев выслушал пожелания мурманчан и ответил на все их вопросы.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Пакет документов, которые сдал арктический резидент верный. Сейчас по нему запустили процедуру расторжения, которая потребует время. Мы направили сейчас уведомление, если он его отклонит, то будет судебная тяжба, дальше решение суда, который примет решение об отзыве арктического резидентства, либо не отзывать арктическое резидентство».

Иван Лебедев отметил, что выступает за продуктивное развитие Мурманска.

После оживленной беседы состоялась прогулка по территории микрорайона. Глава города и жители оценили ситуацию с уборкой снега, состоянием лестниц и пешеходных связей.

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
