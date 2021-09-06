Строительству жилья – региональная поддержка

На оперативном совещании губернатор озвучил и новые жилищные меры поддержки в Мурманской области, которые начнут действовать с 2022 года.

Заработает программа «Свой дом в Арктике». На строительство жилья будет предоставлена субсидия до 30%, на покупку домокомплекта субсидия до 1 миллиона рублей и льгота такого же размера на покупку целого дома.

Условия распространятся на стандартное жильё площадью до 150 кв. метров. Также у заявителя должен находиться в собственности или в пользовании участок земли, например, по программе «Гектар Арктики».

Кроме того, для северян в следующем году заработает льготная ипотека. Компенсация в 2% от процентной ставки по ипотечным кредитам до 3,5 миллиона рублей в строящемся или построенном доме. Все эти меры будут действовать помимо существующих региональных и федеральных программ. Детали получения новых видов поддержки станут известны в ближайшее время.