«Студенческая среда» объединяет воспитанников высших профессиональных заведений Мурманска

Проект «Студенческая среда» в седьмой раз объединяет воспитанников высших профессиональных заведений Мурманска на своей площадке. В течение всего года ребят ждут интересные конкурсы и разные мероприятия. Команды должны будут и сами организовать одно из мероприятий, но уже на площадках своих вузов.

В Мурманске на улице Бондарной стартовал городской проект «Студенческая среда», открытием которого послужила игра «Когда мы едины, мы непобедимы».

Проект «Студенческая среда» в седьмой раз объединяет воспитанников высших профессиональных заведений Мурманска на своей площадке. В течение всего года ребят ждут интересные конкурсы и разные мероприятия. Команды должны будут и сами организовать одно из мероприятий, но уже на площадках своих вузов.

Татьяна Шевченко, заместитель директора Объединения молодёжных центров г. Мурманска: «В конце года мы подведём итоги, узнаем, кто же стал лидером студенческой среды 2023 года. А также определим, какое лучшее мероприятие проведёт образовательная организация силами студенческих советов».

Один из этапов проекта включает игру, в которой участникам нужно пройти 4 станции, две из которых на улице – туризм и лазертаг и две в помещении – вокальный конкурс и квиз.

Екатерина Дрешер, специалист Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания, г. Мурманск: «У нас было сегодня 10 команд по пять человек. Настроение у всех было достаточно позитивное, хоть и на улице уже темно и достаточно прохладно. Ребята держатся, они молодцы».

Главная цель проекта – объединение ребят. Студенты участие в игре принимали с явным удовольствием и энтузиазмом.

Николь Унгуряну, участница игры: «Участие в этом мероприятии поможет нам, во-первых, познакомиться поближе. Потому что у нас группа из нескольких курсов состоит. Познакомиться, сплотиться. Попробовать себя и показать свои навыки творческие и физические».

В мае подведут итоги проекта и выберут лидера среди студенческих советов.