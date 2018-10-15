Свободное включение молодежи Мурманской области. В Полярном завершилась серия спортивных игр «Free ON». Студенческие команды со всей области выясняли – кто быстрее, выше, сильнее.

Первые в этом году игры «Free ON» прошли в Коле. Началась серия с соревнований студенческих команд. Подхватили спортивный марафон сборные добровольческих движений и организаций. А теперь настало время и для работающей молодежи области.

Каждая из игр состоит из 7 стандартных этапов: приветствия, в котором команды могут проявить свою уникальность, и 5 основных спортивных конкурсов и финальной эстафеты. В последнем случае задача участников пройти полосу с препятствиями за кратчайшее время и с минимальными штрафными баллами. Среди сборных - команды из Ковдора, Мурманска, Кандалакши, Кировска, Оленегорска, и Апатитов.