«Студенческий десант»: первокурсники знакомятся с профессией правоохранителя

Для студентов первого курса Мурманского регионального колледжа сотрудники Госавтоинспекции в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» провели не просто экскурсию, а практическое занятие, на котором рассказали про все нюансы службы. А начали встречу с изучения особенностей патрульного автомобиля.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Современный сотрудник Госавтоинспекции - это многопрофильный сотрудник».

Для ребят, которые уже выбрали для себя правоохранительную деятельность, такое знакомство не только возможность увидеть закулисье работы сотрудника ГАИ, но и помощь в определении точного направления будущей специализации.

Полина Минченя, участница экскурсии: «Хочу работать в МВД или следственном комитете. Мне интересно узнать о сферах, где и кем работают люди».

Александр Фролов, преподаватель Мурманского регионального колледжа: «Сегодня они смогут больше об этом узнать, получить опыт, определиться со своей карьерой в органах правопорядка».

Особое впечатление на первокурсников произвёл музей ГАИ-ГИБДД.

Сейчас полицейские в своей работе применяют современные технологии. Но чтобы понять настоящее, нужно знать прошлое. А в музее история службы оживает на фотографиях и в технике прошлого века. Ребята увидели, каким транспортом, средствами передачи информации и фиксации скорости пользовались дорожные полицейские в прошлом.

Также для участников экскурсии провели беседу. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала о работе дежурной части и специфике профессии, а будущие правоохранители смогли задать все волнующие их вопросы.