«Студенческий десант» высадился в Госавтоинпекции

Малыши мечтают вырасти и стать космонавтами, пожарными, героями. А вот по-настоящему определиться с профессией приходится несколько позже — при сдаче выпускных экзаменов. Помочь с выбором будущего места работы школьникам снежногорской школы решили сотрудники Госавтоинпекции, пригласив ребят на экскурсию.

Уже в восьмом классе современным детям приходится задумываться о том, где и как продолжить учебу. Следующий год для них во многом будет определяющим. Многие наверняка решат покинуть школьные стены, для того чтобы поступить в колледж и получить среднее специальное образование.

Но сегодня школьники пришли на экскурсию в Александровское отделение автоинспекции. Возможно, что после такого визита кто-то из ребят захочет связать свою жизнь со службой в полиции.

- У нас психологическая подготовка проходит, - рассказывает Ульяна Сокол, ученица 8 «А» класса ООШ № 269 г. Снежногорска. - Мы раскладываем всё по полочкам и смотрим, для какой мы профессии подходим.

- Была мысль в нахимовское училище поступить, а вот сейчас сходил, понравилось, может быть, в дальнейшем ещё свидимся с этими специалистами, - говорит Евгений Карпов, ученик 8 «А» класса ООШ № 269 г. Снежногорска.

Ребятам продемонстрировали принцип работы структурных подразделений автоинспекции, рассказали об основных технических средствах, помогающих сотрудникам в выявлении нарушителей на дороге, и даже показали, где и как делают водительские удостоверения. «Целью подобных акций, в первую очередь, является формирование положительного отношения у наших сограждан к полицейскому, а также твёрдого желания у молодых людей в дальнейшем связать свою жизнь с этой профессией и, возможно, посвятить себя службе в органах внутренних дел», - сказала Виктория Совпель, инспектор по направлению безопасности дорожного движения ОГИБДД ЗАТО Александровск.

Погружение в мир профессии инспектора дорожного движения проходило в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант».