Студенческий совет филиала колледжа имени Н.Е. Момота в Полярном активно готовится к предстоящему студенческому празднику

Но все шумные работы и обсуждения традиционных концертных номеров – после учебного процесса. Вовлеченными на занятиях быть несложно, отмечают студенты, для этого педагоги создают все условия.

Анастасия Капинова, студент филиала Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота в ЗАТО Александровск: «Наш колледж самый лучший! Учителя дают нам знания, навыки. Мы выходим от сюда со специальностью и с умением жить дальше».

Анастасия завершает обучение по направлению «Повар-кондитер». За это время девушка научилась не только печь десерты, но и в целом неплохо готовить. Отмечает, что навыки, полученные в колледже, прикладные, они позволят без проблем найти работу в заведениях общепита. Впрочем, учат в филиале строительного учреждения и востребованным в регионе профильным специальностям.

Ирина Маматова, заведующая филиалом Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота в ЗАТО Александровск: «Три года назад открылось новое направление «Судоремонтник-монтажник судовой» и из регионального бюджета были выделены средства на приобретение оборудования. Также поступили интерактивные доски, ноутбуки. На данный момент мы полностью обеспечены техническими средствами».

Данила Белов, студент филиала Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота в ЗАТО Александровск: «У нас область морская и любая специальность по аналогичной тематике будет востребованной и нужной».

Популярной в ЗАТО стала возможность заочного обучения, предприятия судоремонта таким образом помогают специалистам повысить уровень квалификации, не отрывая их от рабочих задач.

Ирина Маматова, заведующая филиалом Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота в ЗАТО Александровск: «С 1 сентября открыто заочное отделение по специальности судостроение – группа 25 человек. Это очень актуально для нашего ЗАТО».

Сложно отрицать очевидные преимущества обучения в образовательных учреждениях среднего звена и для выпускников 9 классов.

Светлана Мишина, преподаватель филиала Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота в ЗАТО Александровск: «Ребята получают полное общее образование плюс профессию - выпускаются квалифицированными специалистами».

Кроме того, филиалы вузов открыты во многих муниципалитетах, что обеспечивает комфортное обучение вчерашним школьникам.

В Мурманской области колледжи и техникумы проходят полную перезагрузку. За последние 10 лет число студентов увеличилось почти на треть. Увеличивается и количество бюджетных мест по важным направлениям. Например, с 2023 года добавлено 300 бюджетных мест по инженерным специальностям.

Михаил Рубцов, студент филиала Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота в ЗАТО Александровск: «В регионе есть программы, которые позволят трудоустроиться после окончания учебного заведения. Наша область поддерживает нас».

Для поддержки студентов средне-профессионального звена в этом учебном году в регионе выделено почти 144 млн рублей на стипендии, которые получают больше 7 тысяч студентов.

