Студенческий волейбол – красота и задор

Игра студенческих женских команд по волейболу завораживает. Даже странно, что в зале Центрального стадиона профсоюзов в это время почти нет болельщиков. Возможно, девушкам не хватает навыков, ведь команды по сути любительские, но такое упущение с лихвой компенсируется эмоциональностью. Так за пропущенный мяч или ошибку в подаче могут переживать только игроки женского пола, а ещё они философски относятся к своему увлечению. «Эта игра для меня - стимул к саморазвитию», - говорит Алёна Прядкина, учащаяся МАГУ.

К матчам парни подходят более сдержано. Студент первого курса МАГУ Павел Горюнов, так и вовсе знает почти всё о своих соперниках. Но другого от капитана команды и не ждёшь. Молодые люди настроены решительно, так как за плечами у них годы тренировок и эмоциональная закалка. «Я стараюсь ребят поддерживать. Думаю этому нужно уделять внимание», - говорит Павел Горюнов, студент МАГУ.

В прошлом году сборная опорного вуза по волейболу выиграла региональные соревнования среди студенческих команд. «Олимп» - так называется спортивное объединение арктического университета, получил путевку на всероссийский турнир и привёз домой «серебро». Ребята этот успех планируют повторить, впрочем, высокие спортивные достижения для них - не главная цель. «Главное - здоровый образ жизни!», - говорит Ирина Овчинникова, председатель студенческого спортивного клуба.

Здоровая активность ещё никому не помешала, так как школьные и вузовские команды часто становятся кузницей кадров для взрослых сборных.