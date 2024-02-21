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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.24 19:30

Студенческую жизнь нельзя представить без студсовета

Активные смелые и талантливые. Они берут жизнь в свои руки и стараются сделать этот мир чуточку лучше. Такие они - ребята из Мурманского городского студенческого совета. Совсем скоро в их жизни состоится важное событие - выборы в управленческую команду. Каждый видит себя лидером, каждый хочет привнести положительные перемены в общественное объединение.

Диана Закирова и Мария Долженко, участницы Мурманского городского студенческого совета: «Мне очень интересна эта деятельность. Я была волонтёром более пяти лет. Были очень активные ребята, которые зажигали эту искринку радости. Мы даём людям счастье. Я пришла в студенческий совет в начале этого года. Так получилось, что меня затянула сюда моя одногруппница, мне очень понравились ребята. Мне хочется быть для них «белой фуражкой», которая может помочь, если что».

Руководящий состав совета обновляют ежегодно, первого марта состоятся выборы на четыре должности: председателя, двух его заместителей и секретаря. Претенденты в скором времени презентуют себя и свою программу, а вот выбирать будут, конечно же, студенты.

Познакомиться с кандидатами, узнать, как ребята готовятся и к чему стремятся, приехал глава администрации города Мурманска. Студенты рассказали Юрию Сердечкину, как проходят их будни и чего им не хватает.

Встреча была организована в Доме молодёжи, где зачастую ребята разрабатывают и реализуют свои проекты.

Егор Банишевский, директор МАУ МП «Дом молодёжи»: «На базе Дома молодёжи есть возможность проводить те или иные репетиции. Мы готовы оказать всю посильную помощь, в том числе и методическую, рассказать, каким образом строятся мероприятия, каким образом можно привлекать на них внимание. Привлекать аудиторию, распространять информацию. Тут мы открыты к коллабарациям со всеми возможными предложениями».

В образовательном году в студенческий совет входит 30 человек с разных учебных заведений города. В их составе немало отличников, хорошистов, а также лауреатов стипендий главы региона и города. 

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