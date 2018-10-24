«Студент года», ростовые куклы и финский писатель - в свежем выпуске газеты «Вечерний Мурманск»

Звание, почет и стипендия от главы города ждут молодого жителя Мурманска, который одержит победу в городском конкурсе «Студент года». Каким испытаниям подвергнутс претенденты – об этом в свежем выпуске газеты «Вечерний Мурманск».

Центром притяжения любого городского праздника в Мурманске становятся ростовые куклы! Благодаря кому появляются на свет плюшевые великаны?!

Финский гость Мурманска научил северян расслабляться. На встрече с журналистом и писателем из Хельсинки Миской Рантаненом побывали корреспонденты «Вечернего Мурманска».