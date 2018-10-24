День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.18 19:30
«Студент года», ростовые куклы и финский писатель - в свежем выпуске газеты «Вечерний Мурманск»
Звание, почет и стипендия от главы города ждут молодого жителя Мурманска, который одержит победу в городском конкурсе «Студент года». Каким испытаниям подвергнутс претенденты – об этом в свежем выпуске газеты «Вечерний Мурманск».
Центром притяжения любого городского праздника в Мурманске становятся ростовые куклы! Благодаря кому появляются на свет плюшевые великаны?!
Финский гость Мурманска научил северян расслабляться. На встрече с журналистом и писателем из Хельсинки Миской Рантаненом побывали корреспонденты «Вечернего Мурманска».
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Последние комментарии
Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа города-героя Мурманска.
23.10.18 19:34
Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения - водителям, пешеходам, как МО, так и гостей региона! Поздняя осень экзаменует нас на проезжей части. Выдержите сей экзамен с честью! Пожалуйста, СТРОГ
Комментарий к новости:Холодная осень продолжает притуплять внимание мурманских водителей
Бурак (Смирнова) Юлия Геннадьевна, заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска
23.10.18 19:20
От имени всего коллектива МБОУ КШМ присоединяюсь к поздравлениям в адрес муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Ваша работа - это работа по благо города-героя. Вы делаете его наря
Комментарий к новости:Свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства
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23.10.18 11:20
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