Студент в автономке, преподаватель тоже, или Учебный процесс перешёл на удалёнку

Чуть меньше месяца прошло с тех пор, как Мурманский государственный технический университет перешёл на дистанционное обучение. Теперь все встречи с преподавателями у студентов проходят в онлайн-режиме. Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у участников образовательного процесса, а как прошли эти дни: с какими трудностями столкнулись ученики и наставники, легче ли учиться удалённо.

Теперь студенту МГТУ Ярославу Карпухину не надо торопиться на пары. Все преподаватели, одногруппники и учебный материал у него под рукой - в его компьютере. Начиная с середины марта вуз перешёл на дистанционное обучение. По словам первокурсника, у студентов работа в таком формате трудностей не вызывает, наоборот, онлайн-лекции привычнее и интереснее. А вот некоторым преподавателям освоение новых образовательных технологий далось не сразу, пришлось помогать.

Ярослав Карпухин, студент МГТУ: «Я ходил и пояснял, как пользоваться программой. Теперь они самостоятельно из дома с нами общаются и помогают нам изучать материал и таким образом упростили процесс нашего обучения».

Принцип учебы на удалёнке прост. Студенты смотрят расписание пар и в назначенное время подключаются с помощью специальной программы к дисциплине. Преподаватель, так же как и вовремя очного занятия, отмечает прогульщиков, а затем даёт материал в удобном формате. Это могут быть видеоконференции, чаты или голосовые общения. Но всё-таки некоторые знания получить и оценить дистанционно невозможно.

Виктория Яценко, проректор по учебной работе МГТУ: «Часть занятий мы переносим на более поздний срок. Промежуточную аттестацию мы переносим на более поздний срок, пока мы планируем май-июнь. Подготовка защитных работ перенесена на более поздний срок в связи с невозможностью реализовать это в дистанционной форме».

Такой неожиданный массовый переход на дистанционный формат не может сразу пойти гладко. Требуется дополнительное время и навыки для всех участников образовательного процесса, чтобы локомотив высшей школы встал на новые рельсы.