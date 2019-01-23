Студентам и Татьянам - бесплатно!

Кроль и брасс помогут взбодриться во время сессии. 25 января мурманские студенты смогут бесплатно посетить бассейн городского спортивного центра «Авангард».

Сеансы состоятся в 11 и 14 часов, и в 19.15. Для того чтобы попасть в бассейн нужно всего лишь предъявить на кассе спортивного комплекса студенческий билет. Но чтобы попасть на бесплатный сеанс необязательно быть студентом. В этот день «Авангард» приглашает и всех Татьян, которым, к слову, тоже нужно предъявить документы.

Администрация спортивного комплекса также проведёт дни бесплатных сеансов в преддверии 23 февраля и 8 марта.

- В зависимости от времени года и праздников дней мы стараемся подобрать интересные акции для наших горожан, у нас ежегодно происходят различные акции, - говорит Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». – А вот постоянные акции мы проводим в Татьянин день, 8 марта и 23 февраля.