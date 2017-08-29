День за днём с «Арктик-ТВ»29.08.17 19:30
Студентам технического университета повысят стипендии
Соответствующий приказ подписал ректор МГТУ. С 1 сентября 2017 года максимальный размер месячной выплаты составит 3тысячи 300 рублей. Её получат студенты, обучающиеся на отлично по техническим направлениям. Хорошисты будут получать 2200 рублей ежемесячно. Кроме того, увеличатся размер социальных выплат для студентов, которые получают высшее и средне-специальное образование. Выплата составит 3 тысячи 300 и 1350 рублей соответственно.
Полный перечень размеров стипендий можно найти на сайте учебного заведения.
Комментарии
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Zviygincew
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Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
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Очень печальное известие.
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