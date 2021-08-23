Студентам в общежитие надо заселяться только со справками на руках

178 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+70), Мончегорске (+20) и Печенгском округе (+ 8).

Сейчас во многих вузах области идёт дополнительный набор, но большинство абитуриентов уже поступили и задумываются о размещении в учебных общежитиях. А заселиться в них можно только имея справку о полном курсе вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.