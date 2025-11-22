Коротко и ясно: региональный Росреестр назвал самые короткие географические названия в Мурманской областиСтудентка из немецкого городка превращает кроссовки в арт-объекты, а корове из Аризоны, сбежавшей с бойни, подарили вторую жизнь – наш пёстрый мир
Студентка из немецкого городка превращает кроссовки в арт-объекты, а корове из Аризоны, сбежавшей с бойни, подарили вторую жизнь – наш пёстрый мир

В самом высокогорном в мире гольф-клубе, который находится в Андах в Боливии, можно увидеть необычную картину. Раз в неделю там играют в гольф чолиты в традиционных нарядах. Давайте посмотрим.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Река Вьоса в Албании стала биосферным заповедником ЮНЕСКО. Это одна из последних так называемых диких рек Европы, на которых нет гидроэлектростанций.

Венесуэльские школьники собирают пластиковые отходы, чтобы дать им вторую жизнь. Их перерабатывают в детали, необходимые для ремонта парт и стульев.

В Египте после масштабной реконструкции вновь открылся старинный книжный рынок. Теперь продавцам не приходится раскладывать товар на земле.

Ирландский инженер-конструктор переквалифицировался в кельтского кузнеца. Теперь он проводит интерактивные экскурсии, позволяя туристам окунуться в древнее прошлое.

24-летняя студентка из немецкого города Нистеталь превращает простые кроссовки в арт-объекты с аниме-дизайнами. Её работы становятся популярными в соцсетях и уже дошли до профессиональных футболистов.

Хорватский фермер решил изменить местные правила земледелия и успешно выращивает экзотические фрукты и овощи. Этому способствует климат, который в последние годы стал мягче.

В США представили печенье «Girl Scout» с новым вкусом. Торжественная дегустация прошла в Ирвайне в Калифорнии. Печенье будут продавать девочки-скауты. Деньги пойдут на поддержку молодёжного движения.

Во Франции местные морские водоросли находят путь на столы лучших ресторанов страны. Фермеры их собирают, а шеф-повара используют в изысканных блюдах. И всё это приправляют морской солью местного производства.

Кафе в албанском городе Дуррес стало местной достопримечательностью после появления там робота-официанта по имени Мелиса. Машина обслуживает клиентов, говорит по-албански и помогает персоналу, увеличивая число посетителей на 30-40%.

Удивительная корова из Аризоны, сбежавшая с бойни, теперь живёт спокойной жизнью. Её спасли владелица приюта для животных и неравнодушные люди, пожертвовавшие деньги на выкуп у хозяина.

