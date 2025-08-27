Студентка МАУ Олеся Тихонова вошла в топ сильнейших молодых педагогов, участников проекта «Флагманы образования»

Она приняла участие в форуме «Машук» в Пятигорске и удивила всех проектом «Региональный студенческий форум «Педагогический мост», который направлен на решение дефицита молодых кадров в сельских школах в Мурманской области.

Команда, представившая инициативу, получила наставническое сопровождение от экспертов в сфере социального проектирования, что позволит ей продолжить развитие и успешную реализацию своих идей.

Всего в форуме приняли участие 265 студентов, молодых педагогов, классных руководителей и наставников, которые работали над созданием социально значимых инициатив в сферах духовно-нравственного воспитания, культуры, медиа и технологий, а также формирования государственной идентичности через систему образования.