Студентка МАУ Олеся Тихонова вошла в топ сильнейших молодых педагогов, участников проекта «Флагманы образования»
Она приняла участие в форуме «Машук» в Пятигорске и удивила всех проектом «Региональный студенческий форум «Педагогический мост», который направлен на решение дефицита молодых кадров в сельских школах в Мурманской области.
Команда, представившая инициативу, получила наставническое сопровождение от экспертов в сфере социального проектирования, что позволит ей продолжить развитие и успешную реализацию своих идей.
Всего в форуме приняли участие 265 студентов, молодых педагогов, классных руководителей и наставников, которые работали над созданием социально значимых инициатив в сферах духовно-нравственного воспитания, культуры, медиа и технологий, а также формирования государственной идентичности через систему образования.
Последние комментарии
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
