Студентов и сотрудников Мурманского арктического государственного университета эвакуировали из-за угрозы минирования корпусов и общежития вуза

Студентам МАГУ пришлось экстренно покинуть свои учебные аудитории из-за угрозы, которая поступила на официальную почту университета. На место происшествия сразу же выехали представители спецслужб.

Любовь Лычкина, и.о. ректора МАГУ: «В соответствии с инструкцией, которая у нас действует, мы оповестили все экстренные службы. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия».

По словам представителя университета, эвакуация прошла спокойно, без паники, всех студентов отправили домой до выяснения обстоятельств произошедшего. Впрочем, некоторые из них успели поделиться с журналистами съёмочной группы «Арктик-ТВ» своими эмоциями и подробностями о случившемся инциденте:

- Мы последняя группа, которая вышла из здания. Мы даже не поняли, что заминированы, поняли мы об этом из беседы в общежитии.

- Сегодня мы были на занятиях, вдруг прозвенела пожарная тревога, мы с ребятами немного напугались, подумали, что это учебная тревога, но всё-таки решили все вместе выйти. Вышли, оказывается, что эвакуируются все из всех корпусов. Приехала пожарная, потом скорая, сотрудники Росгвардии и полиции.

- Там какой-то подросток начал бушевать. Как говорили мне, что там подросток что-то начал выделываться и что-то подстроил.

Официальной информации и комментариев от экстренных служб не поступало, мы будем продолжать следить за развитием событий.