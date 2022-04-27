Студентов мурманских вузов посетили судебные приставы

О работе судебных приставов узнали студенты одного из мурманских вузов. Представители структуры в рамках традиционных лекций рассказали ребятам о задачах и специфике службы, их повседневной деятельности и возможности трудоустройства в ведомство.

В зале собрались студенты разных направлений обучения. Каждый из них желает узнать чуть больше о тонкостях работы судебных приставов.

Татьяна Сахневич, директор Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического университета: «Знания в области юриспруденции, законов страны, законов Мурманской области. Я думаю, что встреча пополнит мой научный багаж и практический. Для нас очень важно, когда выступают практики, они рассказывают как раз о том, что есть, что существует, какие есть замечания к нам, к населению, я думаю, для студентов это очень важно, как для экономистов, так и для юристов, так и для менеджеров».

Одна из тем лекции – профориентация. Студенты всерьёз обдумывают предложение о трудоустройстве в ведомство. Из зала то и дело раздаются уточняющие вопросы, самые популярные из них связаны с заработком судебных приставов, их профессиональными задачами и перспективами карьерного роста.

Кирилл Должанов, заместитель руководителя УФССП по Мурманской области: «Студенты заинтересовались информацией, которая была сегодня до них доведена. Очень много вопросов было задано касаемо поступления на службу в органы принудительного исполнения».

На лекции ребята также узнали о существовании важного электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». На наглядном примере им показали, как функционирует ресурс и чем он может быть полезен.

Ярослав Загоренко, участник лекции: «Можно найти, какие у тебя долги, можно своих контрагентов узнать, какие у них имеются долги, задолженности и стоит ли с ними вести дела».

Такие лекции сотрудники ведомства стараются проводить регулярно.