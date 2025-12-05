Студентов Мурманского арктического университета пригласили на лекцию о морских гигантах Заполярья

Их проводником в мир китов стала биолог Анастасия Куница, которая принимала участие в первом в России успешном спасении горбатого кита.

Напомним, в июне прошлого года в Баренцевом море у берегов Териберки провели операцию по освобождению кита Станислава от рыболовных сетей. Его обнаружили туристы. Веревка стягивала шею и пасть морского млекопитающего, из-за чего гигант не мог питаться. Попытки освободить кита были неудачными из-за сильных волн, порывистого ветра, густого тумана и активности самого Станислава. Однако, спустя несколько дней упорства неравнодушных спасателей животное удалось спасти. Это первая в России успешная операция по распутыванию кита из сетей.

Биолог Анастасия Куница – одни из тех, кто принял участие в спасении млекопитающего. Ещё с детства она проявила интерес к морским гигантам.

Анастасия Куница, биолог, член Совета по морским млекопитающим: «В детстве у тебя спрашивают, кем ты хочешь стать, а я всегда говорила, что хочу лечить китов. Когда ты вырастаешь, идея остаётся, потом пришло к тому, что у нас не совсем лечат китов, китам помогает наука в плане изучения и сохранения. Так моя детская мечта и привела меня в эту профессию».

Основная цель встречи – привлечь к решению актуальной экологической проблемы всех, кто желает связать будущее призвание с изучением глубин Арктики.

Егор Палагин, студент 4 курса кафедры микробиологии и биохимии МАУ: «Мне было бы интересно узнать о каких-нибудь биологических цепях, связях самих китов с микроорганизмами, что они вообще из себя представляют, какую роль и значение».

Приглашенная гость рассказала студентам МАУ о том, какие морские млекопитающие обитают в арктических водах, как учёные изучают китов и почему это важно для экологии. Также она поделилась знаниями о горбатых гигантах и проведении исследования в суровых северных условиях.