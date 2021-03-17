Студентов учили спасать жизнь, а не снимать ЧП на смартфон

Первая помощь – это комплекс действий, который проводится при несчастных случаях до приезда врачей. Наличие знаний в этой области и умение их применять может сохранить человеческую жизнь и предотвратить трагедию. В рамках всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» в стенах Мурманского арктического государственного университета состоялось занятие по обучению первой помощи для студентов и волонтёров спасательных организаций.

Чрезвычайная ситуация может случиться с каждым, и в первые минуты, как правило, рядом оказываются совсем не спасатели или врачи, а самые обычные люди — друзья, знакомые, очевидцы. В ожидании специалистов теряется драгоценное время, за которое можно помочь пострадавшему. Благодаря проекту «Научись спасать жизнь!» любой человек, не имеющий специального образования, может приобрести навыки оказания первой помощи.

Сергей Крутов, заместитель начальника отдела экстренного реагирования ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»: «Я надеюсь, что это поможет людям немножко увереннее себя чувствовать в жизни. И если, не дай бог, они окажутся в такой чрезвычайной ситуации, либо они будут свидетелями, когда человек пострадал, они смогут оказать ему первую помощь, тем самым увеличив его шансы дожить до приезда специальных служб».

Спасать жизни в этот раз учились студенты МАГУ и волонтёры. Конечно, теорией на занятиях по обучению первой помощи точно не обойтись. Поэтому сотрудники МЧС помогли на практике отработать некоторые навыки, например, действия при сердечно-лёгочной реанимации, предотвращении кровотечения и удалении инородного тела из органов дыхания.

Участники занятия отметили, что полученные знания и умения важны как для волонтёров, задействованных в спасательных операциях, так и для тех, чья жизнь никак не связана с делом спасения. По окончанию курса слушателям специалисты МЧС вручили сертификаты.